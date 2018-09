Jogadores e patrocinador fazem gesto nazista e são demitidos na Alemanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Qualquer incitação ao nazismo na Alemanha é considerada crime e gera punições graves a quem repetir o gesto imortalizado durante o reich de Adolf Hitler. Apesar de o país europeu querer apagar o passado nebuloso, ainda há manifestações deste tipo entre os alemães, mesmo em tom de brincadeira. Jogadores do SC 1920 Myhl II realizaram a saudação e acabaram demitidos.

De acordo com informações da imprensa alemã, os atletas entraram na "onda" do responsável pelo patrocínio do clube, que incentivou o gesto para a foto. Sete jogadores acabaram demitidos, enquanto o acordo comercial foi desfeito de forma imediata após a publicação da foto.

"Quando soubemos o que aconteceu, marcamos de imediato uma reunião. De acordo com as regras do nosso clube, a única solução possível era expulsar os jogadores", sentenciou Marc Winkens, presidente do clube, em entrevista para a Fox.

Além da demissão, os jogadores e o patrocinador agora podem encarar uma esfera ainda mais grave por posarem fazendo a saudação nazista. A imprensa alemã afirma que a polícia abriu investigação sobre o caso.

Atletas e empresário -dono de uma loja de kebab, conforme publicou o jornal Aachener Zeitung-, agora sob a mira da justiça alemã, pediram desculpas pela 'brincadeira' nesta quinta-feira.