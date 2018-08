Jogadores eram alvo de atirador na Flórida, diz xerife

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - David Katz, 24, suspeito do ataque a tiros em um campeonato de videogame neste domingo (26) em Jacksonville, Flórida, comprou as armas que portava há duas semanas, informou nesta segunda (27) o xerife Mike Williams.

Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas. Katz, morador de Baltimore, Maryland, cometeu suicídio. Os mortos foram identificados como Elijah Clayton, 22, de Woodland Hills, Califórnia, e Taylor Robertson, 28, de Giles, Virgínia Ocidental.

Williams afirmou que Katz tinha duas armas, uma com calibre .45 e outra 9mm, mas que só usou uma delas. O atirador carregava também munição extra. Ambas as armas foram compradas legalmente.

O xerife disse ainda que o atirador tinha como alvos os jogadores que participavam do campeonato em um bar no Jacksonville Landing, que tinha cerca de 130 pessoas no momento do crime.