Jogo da Série B tem perna quebrada e concussão após choque de cabeça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O duelo entre Brasil de Pelotas e Oeste neste sábado (22), pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi marcado por graves problemas médicos. Um atleta quebrou a perna em uma dividida e, menos de meia hora depois, o jogador que entrou no seu lugar sofreu uma concussão cerebral devido a um choque de cabeça.

A partida estava empatada por 0 a 0 quando Pereira, do Brasil de Pelotas sofreu uma fratura na tíbia logo aos cinco minutos. Ele se desequilibrou ao tentar desarmar um atleta do Oeste e, ao cair, ficou com o pé esquerdo preso no gramado. Com todo o peso do corpo caindo na direção oposta, acabou quebrando a perna pouco acima do tornozelo. Segundo o departamento médico da equipe, o prazo de recuperação pode levar até dez meses.

O meio-campista foi encaminhado a um hospital próximo do estádio Bento de Freitas, em Pelotas-RS. Como a ambulância usada era a única para a partida, o jogo ficou paralisado até que outro veículo -ou o mesmo- estivesse à disposição. Tudo demorou cerca de 20 minutos.

A bola voltou a rolar com Wallace Pernambucano na vaga de Pereira. O Oeste conseguiu abrir o placar minutos depois e, logo em seguida, um choque forte de cabeça deixou justamente Wallace Pernambucano desacordado. Ele dividiu no alto com Patrick e caiu sem sentidos. Foi prontamente atendido e também levado pela ambulância a um hospital. Posteriormente, segundo o canal Premiere FC, o departamento médico do Brasil de Pelotas diagnosticou o jogador com concussão cerebral e previsão de uma semana longe de campo.

A espera se repetiu no jogo, que ficou paralisado por mais 15 minutos até que uma nova ambulância estivesse pronta para prestar serviços no Bento de Freitas.

PAYSANDU X CRICIÚMA

A noite deste sábado também contou com a partida entre o Paysandu e Criciúma no estádio Leônidas Sodré de Castro. O jogo terminou em empate em 1 a 1.

O Paysandu abriu o placar logo aos 5min do primeiro tempo, com Timbó. O Criciúma chegou ao empate aos 34min do primeiro tempo.

Com o empate, o Paysandu chega a 31 pontos no campeonato, próximo a zona de rebaixamento. O Criciúma chegou aos 36 pontos, na 13ª posição.

Na próxima rodada, o Paysandu recebe o Goiás, na sexta-feira, às 19h15, na Curuzu. O Criciúma visita o Boa Esporte, sábado, às 21h, no Melão.