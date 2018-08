Jogo de domingo confronta times com os maiores jejuns do Brasileirão

Silvio Rauth Filho

Paraná Clube e Sport amargam os dois maiores jejuns atuais do Campeonato Brasileiro 2018. E os dois times vão se enfrentar no domingo (dia 2), na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da competição.

O Paraná não vence há sete rodadas. A última vitória foi em 22 de julho – 1 a 0 sobre o América-MG, na Vila Capanema.

A pior marca do momento é do Sport, que não ganha uma há 11 partidas. Foram nove derrotas e dois empates nesse período. A última vitória foi sobre o Atlético Paranaense, por 1 a 0, em 6 de junho, na Ilha do Retiro.

Só um time viveu um momento pior que o Sport ao longo de toda edição 2018. O Ceará chegou a ficar 12 jogos sem vencer, da 1ª à 12ª rodada. Aquele jejum acabou com a vitória do time cearense por 1 a 0 sobre o Sport, na 13ª rodada.

O Sport também tem o maior jejum em casa do momento, com cinco partidas sem vencer como mandante. Os piores jejuns como visitantes são da Chapecoense (11 jogos sem vitória fora de casa), do Paraná (10 jogos) e Atlético-PR (10 jogos). Os três times ainda não venceram como visitantes.

Na classificação geral, o Paraná é o último (20º) colocado, com 15 pontos. O Sport é 18º, com 20 pontos. Contando apenas os resultados após a pausa para a Copa do Mundo, o time de Recife é o pior da competição, com um empate e oito derrotas. O Paraná é o segundo pior, com uma vitória, dois empates e seis derrotas.