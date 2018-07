Jogo em Curitiba traz ex-ídolos do trio de ferro contra time de SC

Redação Bem Paraná

Curitiba recebe, neste domingo (22), às 11 horas, uma partida amistosa que envolve ex-idolos do futebol paranaense. O time Amigos do Macaris F.C (Seleção de Atlético, Coritiba e Paraná) vai enfrentar a equipe master do Blumenau E.C, de Santa Catarina. A partida será no Estádio Recanto Tricolor, do Combate Barreirinha. A entrada é grátis.

A lista de jogadores do time de amigos do Macaris tem os goleiros Pizzato (ex-Coritiba) e Julio (também ex-Coritiba), além de Luisinho (lateral ex-Colorado), Badé (lateral ex-Coritiba), M. Pinheiros (lateral ex-Altético), Caxias (zagueiro ex-Coritiba), Auri (zagueiro ex-Coritiba), Valdomiro (zagueiro ex-J. Malucelli), Clóvis (volante ex-Atlético), Castorzinho (meia ex-Coritiba), Wladimir (meia ex-Corinthians), Marcelinho (meia ex-Paraná e Atlético), Elizeu (meia ex-Coritiba), Pastor (meia ex-Colorado), Polaco (atacante ex-Coritiba e Paraná), Vinicius (atacante ex-Pinheiros e Coritiba), Gaúcho (atacante ex-Coritiba e Paraná), Jetson (atacante ex-Coritiba) e Totó (atacante ex-Coritiba), além dos laterais Meira e Elcio, do meia Chupeta e do atacante Buzanfa.

Ex-campeão mundial de boxe, Macaris do Livramento é o treinador da equipe e também atua como centroavante.