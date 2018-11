Jogo traz Bolsonaro exterminando feministas, sem-teto, gays e negros

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Derrote os males do comunismo nesse game politicamente incorreto e seja o herói que vai livrar uma nação da miséria". Esta é a descrição de Bolsomito 2k18, jogo criado pela startup B2 Studios no qual o candidato do PSL aparece como protagonista em uma luta contra feministas, sem-teto, gays, negros e petistas.

O game está disponível na plataforma de jogos Steam.

O objetivo principal de Bolsomito 2k18 é fazer com que o personagem, o capitão reformado Jair Bolsonaro, passe as fases agredindo inimigos usando as mãos ou um taco de beisebol -liberado na etapa final do jogo.

Entre socos e pontapés, Bolsonaro derrota rapidamente seus oponentes, que logo se transformam em cocô e somam pontos para o jogador.

O game é de ação no estilo "beat 'em up" , em 2D, no qual o personagem principal atravessa as fases de acordo com a pontuação que atinge, derrotando os inimigos, com um chefão a aniquilar ao final de cada fase.

Os personagens possuem referências variadas, podendo ser amigos ou inimigos do deputado.

Seu guru no jogo, por exemplo, é o personagem Professor Oráculo de Carvalho, em alusão ao ideólogo e polemista Olavo de Carvalho. Bolsonaro também é amigo de Sargento Fagur e de Alexandre Frete.

Sargento Fahur e Alexandre Frotas, as fontes de inspiração, foram eleitos deputados federais pelos seus estados, Paraná e São Paulo, respectivamente, no último final de semana.

O jogo também reproduz o confronto do candidato com a deputada Maria do Rosário, representada como Maria dos Presidiários.

Em 2014, a deputada petista moveu uma ação judicial contra Bolsonaro o acusando de estupro após ele afirmar que não a estupraria "porque ela não merece".

A ex-presidente Dilma Rousseff também é uma das inimigas do capitão reformado e aparece no game como Dilmanta.

Enquanto agride seus inimigos, Bolsonaro também diz frases de efeito para resolver os problemas do Brasil. Em um encontro com um sem-teto, afirma: "Estes vagabundos estão tomando conta do país. Temos que limpar a política".

Ele também diz frases em apoio à legalização das armas, como "o cidadão de bem tem direito de se defender, e não vai fazer isso com flores ou soltando pombinhas em Copacabana".

Para vencer o game, o jogador tem de passar pelo último oponente de Bolsonaro, o deputado eleito pelo PSOL Jean Wyllys, satirizado no jogo como Cuspidor Willy.

O nome alude ao fato de Wyllys ter cuspido em Bolsonaro durante a votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Bolsomito 2K18, que custa R$ 8 no site da Steam, tem 80% de aprovação entre os usuários.

Até a publicação deste texto, a assessoria do presidenciável do PSL não havia se pronunciado sobre o jogo.

A B2 Studios não quis se manifestar.