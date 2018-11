'John McEnroe' e 'Sequestro Relâmpago' são destaques desta sexta na 42ª Mostra

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entre os destaques desta sexta-feira (19) na Mostra de Internacional de Cinema de São Paulo, está o primeiro filme de Marina Ruy Barbosa como protagonista na telona. Trata-se de "Sequestro Relâmpago", de Tata Amaral, no qual a atriz interpreta uma jovem que passa a noite na companhia de assaltantes que esperam pela manhã para ir ao caixa eletrônico e levar seu dinheiro.

Para começar o dia, a sugestão é o documentário "John McEnroe: No Império da Perfeição". Apesar do tenista ser americano, a produção é francesa, e relembra sua trajetória em 1984, principalmente em Roland Garros. McEnroe ganhou recentemente uma versão fictícia em "Borg vs. McEnroe", que focava outro torneio, Wimbledon-1980.

O dia tem ainda a versão norueguesa da tragédia que aconteceu no país em "Utoya - 22 de Julho", filme de Erick Poppe exibido em Cannes -um outro longa inspirado no mesmo caso acabou de ser disponibilizado pela Netflix, de Paul Greengrass.

Confira cinco dicas para esta sexta na 42ª Mostra:

John McEnroe: No Império da Perfeição

O documentário conta a história do lendário tenista John McEnroe que, no auge de sua carreira e no topo do ranking mundial, busca pela perfeição, frustrações e a pior derrota de sua carreira no Aberto de Roland-Garros em 1984.

Caixa Belas Artes 1, às 13h40.

Chris, o Suíço

Em 1992, em meio à guerra iugoslava, Chris, um jovem jornalista suíço, é encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Agora, sua prima e diretora suíça Anja Kofmel, tenta entender o crime no documentário que usa animação como forma narrativa.

Cine Petrobras 1, às 14h.

Sofia

Aos 20 anos, Sofia mora com seus pais em Casablanca, Marrocos. A jovem infringe as leis do país ao dar à luz mesmo sem estar casada e o hospital determina um prazo de 24 horas para que ela providencie a documentação do pai antes de informar às autoridades. Melhor roteiro na seção Um Certo Olhar no Festival de Cannes.

Cinearte Petrobras 1, às 17h50.

Utoya - 22 de Julho

Em 22 de julho de 2011, mais de 500 jovens que estavam em um acampamento político numa ilha nos arredores de Oslo foram atacados por um extremista armado. Mais cedo, naquele dia, ele bombardeou um prédio do governo norueguês antes de seguir para Utøya. No longa, uma adolescente luta para sobreviver e encontrar sua irmã mais nova durante o assassinato em massa. Do mesmo diretor de Troubled Water (2008), exibido na 34ª Mostra.

Espaço Itaú de Cinema - Pompeia, às 21h.

Sequestro Relâmpago

Isabel é vítima de um sequestro relâmpago ao sair de um bar. Os inexperientes criminosos percebem que não conseguirão chegar a um caixa eletrônico aberto antes das 22h e decidem ficar com Isabel até que amanheça e eles possam fazer o saque. A garota terá que negociar sua vida com os dois durante toda a noite.

Cinesesc, às 21h40.