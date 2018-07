John Travolta e baterista do Red Hot tocam clássicos com Foo Fighters em show

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista do Red Hot Chili Peppers Chad Smith e o ator John Travolta subiram ao palco durante um show do Foo Fighters no Jones Beach Theatre, em Nova York, no sábado (14).

John Travolta participou de uma brincadeira quando a banda começou a tocar “You’re The One That I Want”, popular canção do filme “Grease”, estrelado pelo ator americano em 1978.

Em outro momento, Chad assumiu as baquetas para tocar a clássica “Stay With Me”, do grupo britânico Faces. Já Taylor Hawkins, o baterista oficial do Foo Fighters, arriscou-se nos vocais nesta música.

O grupo liderado por Dave Grohl está em turnê pelos Estados Unidos.

Na agenda atual, há mais de 20 apresentações previstas —por exemplo, o festival Kaaboo Del Mar, em San Diego, no dia 15 de setembro.