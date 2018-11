Johnny Depp não vai mais interpretar o pirata Jack Sparrow no cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Johnny Depp, 55, está fora da franquia do filme "Piratas do Caribe". A informação foi divulgada no jornal 'The Daily Mail' com base em uma entrevista dada pelo roteirista original do longa, Stuart Beattie.

Beattie deu a entender à publicação que o interprete do capitão Jack Sparrow nos cinco filmes da franquia não está nos planos para possíveis continuações. Ele concordou quando perguntado se isso aconteceria. "Eu acho que ele (Depp) teve uma ótima trajetória. Ele deu sua própria cara ao personagem e Sparrow é o papel pelo qual ele é mais famoso", disse.

"Acredito que foi ótimo para ele e foi ótimo para nós. Existe aquele ditado que diz que não devemos chorar porque acabou, mas, sim, sorrir porque aconteceu", completou o roteirista, dizendo que esse foi com certeza o ápice do ator no cinema.

Os cinco filmes renderam bilheteria de 4,5 bilhões de dólares, mas o último, 'A Vingança de Salazar' (2017), não conseguiu acompanhar os bons índices do primeiro, lançado em 2003. A Disney, agora, negocia um novo longa, de acordo com o portal 'Deadline'.

Não bastasse tudo isso, Johnny Depp ainda passa por um momento delicado quanto à sua vida pessoal. O ator foi acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, a modelo norte-americana Amber Heard. Por conta disso, fãs contestaram a participação dele no filme "Animais Fantásticos". Depois, o ator respondeu dizendo que ela o havia chantageado. Depp também foi processado por um de seus seus ex-guarda-costas por problemas quanto ao pagamento de salários.