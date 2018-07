Jonathas desfalca o Corinthians, e Romero deve virar centroavante

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Jonathas vai desfalcar o Corinthians por três semanas. Recém-contratado do Hannover, o centroavante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Itaquerão.

Com isso, ele é mais uma baixa do técnico Osmar Loss para o jogo deste domingo (29), às 11h, contra o Vasco, no estádio Mané Garrincha. O Corinthians já não poderia contar com o zagueiro Pedro Henrique, o centroavante Roger e o volante Renê Júnior.

Da mesma forma que aconteceu diante do Cruzeiro, Romero é o mais indicado para ocupar a posição de centroavante. "É uma posição que já joguei bastante no Cerro Porteño, mas aqui não tive muita oportunidade. Já conheço", afirmou Romero.

Diante do Cruzeiro, Romero foi o destaque do Corinthians ao marcar os dois gols da vitória que garantiram a recuperação no Campeonato Brasileiro. Na partida anterior, o time alvinegro havia perdido o clássico para o São Paulo por 3 a 1.

Com Romero atuando pelo centro do ataque, uma vaga será aberta para atuar pelo lado do campo. Pedrinho e Mateus Vital disputam a posição. Assim, o Corinthians deve ter a seguinte formação para encarar o Vasco: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Jadson; Pedrinho (Mateus Vital), Romero, Clayson.