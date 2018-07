Jorge e Mateus fazem shows nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge e Mateus se preparam para levar a turnê do mais recente trabalho da dupla, “Terra Sem CEP”, para os Estados Unidos. Eles farão shows em Orlando, New Jersey, Boston e Miami, polos de concentração brasileira no país. “Sempre que vamos para fora é para cantar para brasileiros que estão longe de nós aqui no Brasil e gostam do nosso trabalho”, explica Mateus.

A temporada americana da dupla sertaneja começa em 27 de julho com uma apresentação no House Of Blues, na Disney Springs de Orlando. De lá, eles seguem para New Jersey, onde tocam no dia 28 e para Boston, que os recebe no dia 29. Jorge e Mateus encerram a turnê em Miami, no dia 3 de agosto, na American Airlines Arena.

“Ficamos sempre muito felizes com as oportunidades que surgem de levarmos nossas músicas para os nossos fãs de todo o mundo”, comenta Jorge. Vale lembrar que a dupla ainda segue para a Europa neste ano, onde será uma das atrações do VillaMix Lisboa, que acontece em 6 de outubro em Portugal.