Jorge & Mateus encabeçam lista de atrações da nova edição do Villa Mix

Redação Bem Paraná com assessoria

O maior festival de música do Brasil anuncia mais uma edição em Curitiba. No dia 20 de outubro, sábado, a Arena Expotrade se torna palco da maior junção de estilos e gostos com o Villa Mix Curitiba. Entre as atrações já anunciadas estão Jorge & Mateus, Alok e Simone & Simaria. A organização e realização são das produtoras CWB Brasil e AudioMix.



130 horas de vendas promocionais



A partir da quinta-feira, 02 de agosto, os ingressos começam a ser vendidos pela plataforma TicMix, em 130 horas de preços promocionais, com valores a partir de R$60. No dia 08 de agosto, os ingressos já estarão à venda pelo Disk Ingressos, no site, call center e pontos de vendas.



Esta será a terceira edição do Villa Mix na capital. A primeira aconteceu em 2014, na Pedreira Paulo Leminski, e a segunda, na Arena Expotrade, em outubro de 2017.



Serviço – Villa Mix Curitiba 2018



Quando: 20 de outubro de 2018 (sábado)

Onde: Expotrade Convention Center (Rodovia Deputado Leopoldo Jacomel, 10454 – Pinhais)

Abertura dos portões: em breve

Ingressos: os valores variam de R$60 a R$700, de acordo com o setor escolhido

Vendas: TicMix e Disk Ingressos

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito | Boleto

Classificação: 16 anos

Realização: CWB Brasil e AudioMix

Informações: (41) 3315-0808