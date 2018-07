Jornalismo na madrugada foi um grande acerto do SBT

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Desde que começou a existir, o SBT sempre foi alvo de críticas pela instabilidade da sua programação. As muitas mudanças, algumas até num mesmo dia, foram frequentes, sem nunca considerar o hábito como sucesso de qualquer televisão. Mas já existiram tempos muito piores, a ponto de uma determinada manhã, no Estúdio 6 da Anhanguera, ao ser questionado pelos publicitários presentes das tantas e tamanhas alterações, Silvio Santos foi curto e grosso: como dono da televisão fazia o que bem entendia. E ninguém tinha nada com isso. Quem não concordasse que comprasse a sua. Vi tudo com esses olhinhos. E assim continua sendo ao longo dos seus quase 37 anos. Entre tantas quebradas de cara, também existiram acertos e um dos mais recentes foi implantar uma programação jornalística durante toda a madrugada. Ainda que sem grandes recursos ou maiores investimentos, os resultados do “SBT Notícias” continuam muito além dos esperados, provando que todos os espaços de grade devem ser convenientemente tratados e valorizados. Em televisão, hoje, mais do que nunca se prova, toda hora é hora.

Também tem isso

Muitas vezes, nas tantas mexidas que faz na sua grade, a Record acaba colaborando e trabalhando pelo Silvio Santos. O último exemplo é o da tarde. Na rede, o ‘Cidade Alerta’ continua entrando 16h55, mas em São Paulo, agora, só vai ao ar a partir das 17h15. A distância que antes era de 12 a 7, caiu para 10 a 8, até 9.

Voltando ao caso

Sobre a nota Luís Roberto x Edson Callegares, a coluna apenas reportou um fato, no caso o post do jornalista de Santos. Em nenhum momento houve a tentativa de julgar ou defender causa de ninguém, até porque essa nunca foi a nossa. Recado dado.

E a bem da verdade

Em entrevista gravada ao jornalista Thiago Franklin, no ano passado, Luís Roberto cita nominalmente o Callegares como criador do ‘Sabe de quem?’. Talvez tenha faltado, antes de tudo, uma conversa direta entre os dois. E só. Esse é outro assunto que também já deu.

Vai mudar

Em virtude de alguns desentendimentos, que não são tão de agora, o jornalismo da Record está em vias de sofrer algumas mudanças. Que devem começar pela redação do ‘Jornal da Record’. O RH entrou no meio e está mediando toda a questão.

Duro de entender

O jornalismo da Record encontrou dificuldades na produção de uma matéria para o lançamento da novela ‘Jesus’. O trabalho foi tremendamente dificultado nos bastidores. Dificuldades, dizem, que partiram de setores da igreja.

Protocolo

O elenco e a direção de ‘Deus Salve o Rei’, nesta quinta-feira, serão recebidos pelo comando da Globo para o já tradicional evento de confraternização. Na sexta, estão previstas as últimas gravações da novela.

Volta marcada

Ausente da programação devido ao período da Copa do Mundo, o “Zero 1”, do Tiago Leifert tem sua volta ao ar confirmada para 4 de agosto e vai até 27 de outubro, sempre na sequência do “Altas Horas”. Produto fixo da grade, aborda o mundo dos games, filmes, séries, lançamentos tecnológicos, eletrônicos, animes, entre outros.

É assim

A próxima “Fazenda” da Record, a de número 10, vai distribuir os mesmos R$ 2 milhões em prêmios, sendo R$ 1,5 mi para o vencedor. A novidade é que agora, com o perfil de “mais conectado”, o público terá forte influência em todas as principais decisões do programa, e não só na eliminação. Os preparativos nas instalações de Itapecerica da Serra foram acelerados.

Vem aí

GloboNews confirma para esta próxima segunda-feira, dia 30, a estreia do informativo diário ‘Em Ponto’, com José Roberto Burnier. No ar das 6 às 9 da manhã.

Bate – Rebate

Uma atriz ninfomaníaca, um bissexual resolvido e um homofóbico enrustido fazem a comédia ‘Laboratório Sexual, Que Comece o Jogo Agora’. A estreia é nesta sexta, às 21 horas, no Espaço Multiuso, em São Paulo.

Amanhã, quinta, o ‘Manhã Leve’ da Maria Cândida, na TV Aparecida, vai dedicar um espaço especial para o ‘Dia dos Avós’.

Camila Garcia, que participou de um reality show no Esporte Interativo, passa a integrar agora a rádio Coringão. E estreia nesta quarta na narração de Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão.

‘O Paciente – O Caso Tancredo Neves’, filme de Sergio Rezende, tem lançamento nacional confirmado para 13 de setembro. Em seu elenco, Othon Bastos, Esther Góes, Paulo Betti, Otávio Muller e Emílio Dantas.

Thatiana Brasil foi escolhida para substituir Patrícia Costa, em sua licença maternidade, na apresentação do ‘Domingo Espetacular’ da Record. Ficará no posto nesses próximos 5 meses. Thatiana tem 10 anos de casa.

O canal Arte 1, como parceiro do acontecimento, promete cobertura total da Flip, a feira literária de Paraty, que vai desta quarta até domingo.

C´est fini

O formato ‘Faça e Disfarça’, do programa da Sabrina, com brincadeiras entre os participantes por meio de ponto eletrônico, tem alcançado bons resultados, motivando a Record a continuar com o quadro. Já existe sinal verde para gravação da segunda temporada. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

