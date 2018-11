Jornalista inglês é criticado por chamar Daniel Craig de 'afeminado'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por se envolver em polêmicas, o jornalista britânico Piers Morgan foi novamente alvo de críticas, desta vez por chamar o ator Daniel Craig, que interpreta James Bond desde 2006, de "afeminado", em publicação em sua conta no Twitter.

Morgan publicou uma foto na segunda-feira (15) que mostra Craig com a filha em um "canguru", suporte para carregar bebês junto ao peito, a segurando de frente. No post, o jornalista escreveu: "Ah, 007... até você?!!!". Junto da mensagem, usou as hashtags "canguru" e "Bond afeminado".

O bebê é filho de Craig com a atriz Rachel Weisz, com quem é casado desde 2011.

O comentário de Morgan gerou revolta. "Afeminado? Não me sinto menos homem quando estou cuidando dos meus filhos. Babaca", escreveu o cantor Dan Smith.

Internautas anônimos também corroboraram a crítica. "Ah, Piers, dono de um pênis flácido. Eu me sinto mais feliz andando com meus filhos juntos do meu corpo. Você não sabe o que está perdendo por se achar tão macho para ser pai", afirmou um homem.;

Morgan rebateu que o personagem James Bond "jamais usaria um 'canguru' para carregar seus bebês". Em mais respostas, usaram publicaram diversas fotos de homens agarrados aos seus filhos usando o acessório.

O jornalista ainda insistiu na brincadeira e postou uma foto dele carregando uma boneca. "Agora, assim é que se segura uma criança". E continuou recebendo críticas. "Nossa, é realmente uma atitude muito máscula fazer uma foto segurando uma boneca", escreveu uma internauta.