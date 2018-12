Jornalista lança, no Gato Preto, livro sobre o Lado B da vida noturna de Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

O jornalista André Rogal Wuicik lança o livro "Cruz Machado - Os Mistérios da Vida Noturna de Curitiba", no fim deste ano, em evento que vai acontecer no lendário restaurante Pantera Negra - Gato Preto. A obra conta a história da vida noturna no Centro da cidade e os bastidores dos principais personagens que construíram as inesqueciveis boates e bares da região, algumas delas, existentes até os dias de hoje.

Todas as grandes cidades do mundo contam com um endereço típico para o divertimento e o Lado B da vida na noite. Em Curitiba, a Rua Cruz Machado é o local onde tradicionalmente foram construídas as casas noturnas que marcaram época na cidade, como a Lido, Metrô Club Show, Viva a Noite, além de bares inesquecíveis como o Saul Trumpet Bar, Gato Preto, Waldo X-Picanha, entre outros. Essa mistura de estilos transformou a pacata rua central, que dá nome ao livro, no mais icônico endereço da boemia curitibana.



Ao longo do livro, o autor conta como estes ambientes surgiram, assim como a história inéditas das pessoas que fundaram e trabalharam nas casas. A obra traz relatos de gente que, muitas vezes, de maneira inusitada, largou o cotidiano banal para viver e consturir a inebriante atmosfera da Cruz Machado. A realidade atual também é retratada, bem como todas as lendas urbanas sobre personagens envolvidos na política, grandes chefões da noite e até mesmo a aparição do cantor espanhol Julio Iglesias em uma noitada no Gato Preto.

O lançamento do livro

O lançamento vai acontecer no dia 15 de dezembro, no Restaurante Pantera Negra, conhecido popularmente como Gato Preto. O evento acontece a partir das 19h00, até as 22h00.

Ao longo do lançamento, o restaurante vai funcionar normalmente, atendendo os clientes e convidados que comparecerem na data. O livro foi impresso pela Editora Ithala e custa R$ 35,00, podendo ser adquirido no evento em dinheiro ou cartão. As fotografias foram feitas por Rogério Rocha, fotógrafo especialista em fotos urbanas.

Sobre o autor e a obra "TÚNEIS DE CURITIBA".

André Gessi Rogal Wuicik tem 24 anos é jornalista formado e pós-graduado pela PUCPR. Ele também é autor do livro sobre a principal lenda urbana de Curitiba, chamda "Túneis de Curitiba - Verdades e mitos sobre os subterraneos da capital paranaense", que conta sobre a existência de misterioras passagens secretas pela cidade.