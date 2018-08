José Dirceu viajará pelo país em setembro para lançar memórias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esperando em liberdade pelo julgamento de seu recurso pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) e para constrangimento de uma ala petista, ex-ministro José Dirceu viajará pelo país a partir de setembro, em pleno período eleitoral, para lançamento do primeiro volume de seu livro de memórias.

A primeira noite de autógrafos será dia 4, no Circo Voador, Rio de Janeiro. O petista vai também ao Espírito Santo e, em uma agenda coincidente com a eleitoral, usará um micro-ônibus para percorrer todo o Nordeste até Belém do Pará, no Norte.

Dirigentes petistas ainda avaliam o impacto dessa caravana. Alguns temem repercussão negativa na campanha presidencial.