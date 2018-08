José Loreto registra início de gravação da próxima novela das 9

Da redação

O ator José Loreto registrou o início das gravações de seu personagem em O Sétimo Guardião, que deve ser a próxima novela das nove da Globo, ao lado de Bruno Gagliasso. “Foi dada a largada. Que comece a disputa pela luz e que seja um jogo lindo entre nós, Bruno, e um jogo sujo entre Eurico Júnior e Gabriel!”, escreveu, em referência a seus personagens, que devem ser rivais na trama. Em seus stories, compartilhou outros momentos durante sua estadia na região da Serra da Canastra ao lado da natureza e também com os atores Ailton Graça e Marcos Caruso.

Celebridade



William Bonner vai se casar com Natasha Dantas em setembro, diz jornal

William Bonner vai se casar com a fisioterapeuta Natasha Dantas em setembro, de acordo com a coluna de Marina Caruso, do O Globo. O casamento civil será em um cartório de Rio de Janeiro e a cerimônia será em São Paulo, onde mora o jornalista e seus familiares. Em junho, o casal deu entrada nos documentos do casamento. Bonner e Natasha são vistos juntos desde outubro de 2017. No fim do ano passado, Bonner fez um desabafo no Instagram após seguidores criticarem sua nova namorada. “Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenham a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade”, disse na época.

Música



Elza Soares é primeira atração confirmada do Psicodálica

Uma das maiores personalidades da música popular brasileira, Elza Soares voltou de maneira avassaladora à cena musical em 2015 e, da mesma forma, voltará ao Palco Lunar do Psicodália em 2019 para mostrar o repertório de “Deus é Mulher”, seu mais recente trabalho. A cantora carioca é a primeira atração confirmada na 22ª edição do festival multicultural que acontece de 1 a 6 de março de 2019, em Rio Negrinho (SC). Os ingressos estão à venda até amanhã, quem já foi ao Festival em alguma das quatro últimas edições (2015, 2016, 2017 ou 2018) poderá comprar o seu ingresso pelo valor do ano passado. A carreira de Elza Soares sempre foi pautada pela ousadia, seja na maneira de cantar, na atitude no palco ou nas escolhas artísticas.

LGBT+



Viúva de Marielle Franco participa de Seminário em Curitiba

Agosto é o mês da visibilidade lésbica. A PEITA, em parceria com o Coletivo Cássia, braço LB do Grupo Dignidade LGBT+, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/PR e o Conselho Regional de Psicologia do Paraná romovem eventos de resistência para o debate sobre temas relacionados às mulheres lésbicas e bissexuais. De ontem té o dia 31 acontecem oficinas, seminários, bate-papos, mesas redondas e festa em Curitiba. A programação começou ontem, com o Seminário Resistência em Foco. . A arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018, contou como transformou o luto na luta pelos direitos das mulheres lésbicas.

Níver do dia

Madonna

cantora e atriz norte-americana

60 anos