Josué Gomes descarta aceitar ser vice de Geraldo Alckmin

O empresário Josué Gomes (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar, avisou ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) que não será candidato a vice. O apoio do PR segue mantido e a escolha do companheiro de chapa do tucano voltará a ser discutida pelo Centrão.

Na segunda-feira, Alckmin e Josué se encontram duas vezes. O primeiro encontro ocorreu pela manhã e o segundo à tarde. No último, Josué afirmou a Alckmin que ele poderia se sentir a vontade de buscar um novo nome e comunicou que não aceitaria a indicação do seu partido.

Josué tem uma conversa com petistas ontem sobre a disputa presidencial. O PT quer convencê-lo a disputar a vice na chapa de Fernando Pimentel ao governo de Minas Gerais.

Apesar de confirmada nos bastidores a negativa do empresário Josué Gomes de ser vice na sua chapa Alckmin, não quis confirmar em público o teor da conversa. “Vice é construção coletiva, gostei quando me indicaram o nome de Josué. Se for ele o nome, ótimo. Se não for, vamos buscar outro”, disse o ex-governador, após participar de encontro promovido em São Paulo. “Josué já está na nossa campanha, se vai ser vice ou não, vamos ver”.

Centrão - Sobre o Centrão, o ex-governador classificou como “ótima” a aliança e brincou com alguns dos partidos que criticaram o anúncio. “É como aquele rapaz mal educado que paquerou a moça, quis namorá-la, mas levou fora e agora sai fora falando mal dela”, disse, sem mencionar as negociações com o empresário Josué Gomes (PR-MG), indicado a vice.

Alckmin reiterou seu compromisso em fazer as quatro reformas - política, tributária, da Previdência e do Estado - no primeiro ano de mandato e disse que elas podem ser encaminhadas ao mesmo tempo. “No primeiro ano, o governante tem a força de 55 milhões de votos, a força disso é muito grande. Esse é o lado bom do presidencialismo”, explicou.