Jovem leva cerveja para ver atrasados do Enem 2017 em Curitiba

O Produtor e YouTuber Marlon Ramos, foi até a porta do Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba, apenas para ver os estudantes que chegariam atrasados à prova do Enem 2017 no domingo. A ideia foi criada a partir de um evento no Facebook chamado Camarote atrasados do Enem 2017 que teve mais de mil interessados. Quero ver a galera correndo, saindo chorando, e fazer um video para meu canal.

Marlon não estava sozinho, e com ele estava mais algumas pessoas, incluindo José Guilherme, precursor da ideia de ver os atrasados no Enem.

Assista Práxis, a mensagem pra mente que faz massagem no ouvido

Bface nos leva pra um curtir um som na praia em seu novo clipe Práxis que mistura rap com jazz.

Pra que melhor do que curtir aquele som smooth dando um rolê na praia falando sobre tudo e discutindo sobre nada? Essa é a sensação que Práxis causou em mim, me senti dando um rolê em São Chico num dia de sol lindo, pensando sobre o mundo mas ao mesmo tempo unplugged.

Eu me amarrei tanto no trampo que troquei uma ideia pelo Facebook com o tio Bifa sobre esse clipe e tudo que está a sua volta e você pode conferir aqui nesse link embaixo depois de dar o play no som.

