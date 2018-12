Jovem morre afogado em represa no ABC

Folhapress

SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 20 anos morreu afogado em uma represa de São Bernardo do Campo, no ABC, na manhã deste sábado (10).

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de afogamento em uma represa que fica na avenida da Praia, bairro Rio Grande. O Corpo de Bombeiros estava no local, chegou a socorrer a vítima, mas o homem morreu no local.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.