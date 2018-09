Jovem morre após ser espancado no Largo de São Francisco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 29 anos morreu após ser espancado por quatro rapazes na madrugada deste sábado (29), no Largo de São Francisco, na região central de São Paulo.

A agressão aconteceu em frente a Faculdade de Direito da USP, onde acontecia uma festa universitária.

O espancamento, registrado em câmeras de segurança, durou cerca de um minuto e mostrou quatro rapazes agredindo o jovem.

O caso foi registrado no 8º Distrito Policial, do Brás. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prossegue com as investigações por meio de inquérito policial para identificar os autores do crime.