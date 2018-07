Jovem nascido em Mianmar vira tradutor do grupo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nascido em Mianmar e educado por professores cristãos na Tailândia, Adul Sam-on é uma das 12 crianças que ficaram presas em uma caverna inundada no interior do país, que foram resgatadas nesta terça-feira (10).

Como dezenas de milhares de crianças no reino, ele é apátrida, mas, por falar inglês, tornou-se o porta-voz improvisado do grupo.

As imagens do adolescente de olhos grandes, iluminado pelas lanternas dos mergulhadores que o encontraram com os outros 11 colegas no fundo da caverna de Tham Luang, rodaram o mundo.

"Meu nome é Adul, estou bem de saúde", afirma em tailandês no vídeo o menino.

Os professores da escola onde ele estuda elogiam seus talentos linguísticos, especialmente em inglês, em um país onde apenas um terço dos habitantes fala o idioma .

Ele foi o único capaz de se comunicar com os mergulhadores britânicos, que foram os primeiros a encontrar os desaparecidos no dia 2. "Que dia é hoje?", pergunta Adul em inglês, explicando aos socorristas que o grupo estava com fome.

Nascido em região de Mianmar marcada por um conflito étnico, Adul fala birmanês e chinês, além do tailandês e do inglês. Ele deixou sua família para receber uma educação melhor na Tailândia.

Os combates entre o grupo étnico rebelde do Exército Unido do Estado de Wa (UWSA) e o Exército birmanês forçaram milhares de pessoas ao exílio em busca de proteção e segurança, especialmente na Tailândia.