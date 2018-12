Jovens morrem após tromba d'água atingir cachoeira

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Cinco pessoas morreram e uma está desaparecida após uma tromba d'água atingir uma cachoeira no sábado (22) na cidade de São João Batista do Glória, em Minas Gerais, (a 340 km de Belo Horizonte), na região da Serra da Canastra.

O grupo estava na Cachoeira do Zé Pereira, que fica em uma área isolada do município, dentro de uma fazenda privada, quando foi surpreendido pela tromba d'água que se formou após chuvas atingirem a região que ficam na nascente do rio.

Os seis jovens vieram da cidade vizinha de Passos, também no sudoeste de Minas Gerais, para São João Batista do Glória --região com uma série de cachoeiras que costumam atrair turistas.

Quatro deles estavam praticando rapel --esporte radical no qual os praticantes descem prédios, paredões rochosos ou cachoeiras por meio de cordas-- no momento da chegada da tromba d'água. Os outros dois estavam nadando na cachoeira. Os corpos das vítimas foram resgatados no sábado, domingo e nesta segunda-feira (24) após buscas realizadas na região do acidente pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Como a região é de difícil acesso, as vítimas tiveram que ser içadas pelos bombeiros por meio de um helicóptero.

Entre os mortos estão Pollyana Laiane Diniz Furtado, 26, Mariana de Melo Almeida Horta, 24, Maurílio Pádua Silveira, 30 e Alexsandro Antônio Pereira de Souza, 32.

Até a conclusão desta edição, a identidade do corpo resgatado nesta segunda não havia sido identificada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os soldados seguem realizando buscas na região do acidente.