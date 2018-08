Jovens lutam por poesia que rime com democracia

Rodolfo Luis Kowalski

No que depender de um grupo de jovens escritores de Curitiba, não vai ser só na fonética que os termos “poesia” e “democracia” irão rimar. Formado por cinco jovens poetisas e um poeta haitiano, o Movimento “Mais Leitura, Menos Preconceito” tem como proposta democratizar a arte em verso e também denunciar os mais graves problemas sociais que acometem o país através de uma poesia ativista.

De acordo com o haitiano Reginald Elysee, de 29 anos e conhecido no meio literário como Rei Seely, o movimento é uma frente literária criada em busca de solidariedade para com os imigrantes e cujo intuito é mostrar também que jovens podem fazer versos de dar inveja em gente grande. Além dele, participam do movimento as poetisas Julia Raiz do Nascimento, de 26 anos; Jaqueline Mancebo, 21; Geovana Gondra, 18; Eleonora Avello, 17; e Ana Karoline Martins, 16.

“Jovem faz literatura também, e boa literatura. Leio a obra de pessoas reconhecidas, que até já ganharam prêmio Jabuti, e depois leio o que escrevem os jovens escritores... Eles fazem uma poesia que tem sentido, uma literatura tão boa quanto a produzida por muitos adultos. E queremos mostrar isso aos curitibanos”, afirma Elysee.

Mas nada de poemas românticos, amorosos. A pegada aqui é mais social, política. Uma poesia ativista, na qual a empatia para com o próximo, a capacidade de olhar o mundo através dos olhos do outro é algo fundamental.

“Poesia é uma forma de resistência para gritar, para vomitar o que é ruim de dentro de nós. Fazemos poemas abstratos e tentamos criar uma poesia forte, que fale algo”, comenta Geovana. “Queremos mostrar a poesia como algo democrático, onde todos podem se expressar. Falamos sobre feminismo, pessoas em situação de vulnerabilidade... Uma poesia ativista”, complementa Jaqueline.

O primeiro livro do grupo, intitulado “Cobra”, já está pronto. Agora, os jovens escritores procuram patrocinadores para poderem lançar a obra (e também cogitam criar um projeto de financiamento coletivo). Estimam precisar de algo entre R$ 3 mil e R$ 4 mil para imprimir os livros, que serão vendidos por cerca de R$ 30.

“Queremos lançar o livro até outubro e pretendemos vender de 500 a mil exemplares. Com o dinheiro, vamos ajudar famílias carentes de imigrantes, fornecendo três meses de cesta básica”, conta o Rei Selly.

Para celebrar o lançamento do primeiro livro do “Mais Leitura, Menos Preconceito”, Rei Seely conta que pretende realizar uma noite especial em algum teatro de Curitiba. A ideia é convidar imigrantes que moram na cidade para uma noite recheada de poesia e música, com a presença especial de uma orquestra sinfônica.

SERVIÇO

Movimento Mais Leitura, Menos Preconceito

O que é: um coletivo de jovens poetas e poetizas que procuram democratizar a poesia, mostrando que a arte em versos é para todos. Além disso, também realizam um trabalho de crítica social em seus textos, que eles mesmos definem como “poesia ativista”

Quem participa: O poeta haitiano Reginald Elysee e as poetisas Julia Raiz do Nascimento, Jaqueline Mancebo, Geovana Gondra, Eleonora Avello e Ana Karoline Martins.

Primeiro livro: O grupo planeja lançar até outubro o primeiro livro, intitulado “Cobra”. Para isso, procuram patrocinadores e também cogitam realizar uma campanha de financiamento coletivo a fim de juntar os R$ 4 mil necessários para a impressão de pelo menos 500 exemplares

Ação social: Com o dinheiro arrecadado a partir das vendas dos livros (que serão comercializadas por cerca de R$ 30), o movimento irá ajudar famílias carentes de imigrantes, fornecendo três meses de cesta básica.

Como ajudar: Quem quiser apoiar a causa pode entrar em contato com o grupo através do e-mail [email protected]