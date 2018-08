Jovens preferem buscar outro estágio a uma vaga formal

Da redação

Estudo mostra que, por medo do desemprego, estudante prefere ampliar experiência como estagiário antes de competir por posto com carteira registrada

Um levantamento feito pela Companhia de Estágios, revelou que quase 60% dos jovens que estão em busca de uma oportunidade de estágio, apenas 4% procura, especificamente, por uma vaga CLT. Entre aqueles que já atuam no programa, o cenário não é muito diferente: 39% almeja uma efetivação, enquanto 37% deseja ingressar em outro estágio. Somente 24% tem como prioridade encontrar uma colocação formal.

Mais de 90% dos jovens que esperam a efetivação estão satisfeitos com a vaga de estágio atual e desejam permanecer na empresa. Já entre os que querem partir para o mercado celetista, esse índice cai para 64%. Dentre os estagiários que pretendem procurar outra vaga no programa após a conclusão do contrato atual, o nível de satisfação com a vaga é equilibrado. De acordo com Tiago Mavichian, diretor da recrutadora, isso pode acontecer por várias razões: “Pode ocorrer um descontentamento com a empresa na qual está atuando, ou o desejo de aprender mais sobre a profissão, visto que os contratos de estágio são relativamente curtos e, nem sempre, o estudante consegue aprender tanto quanto gostaria, ou, até mesmo, o intuito de conhecer outros campos de atuação” – explica o especialista.

Desenvolvimento de carreira e remuneração

35% dos estagiários que esperam ser efetivados alegam que a maior preocupação, no momento, é conseguir ser promovido no trabalho e impulsionar a carreira. A remuneração oferecida pelos empregadores também pode contribuir para tal decisão: 58% desses jovens recebem bolsa auxílio acima de R$1.200. Já para os estudantes que, embora satisfeitos com o estágio, querem procurar outra oportunidade, a prioridade é adquirir mais experiência antes de se candidatarem ao mercado formal. Aliás, essa é a maior preocupação do momento para 34% deles.

Cenário econômico nacional

Apesar de lenta, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) registrou sinais de uma recuperação: entre janeiro e junho deste ano o país voltou a criar empregos e apresentou um saldo de 392.461 novos postos. Mas essa melhora ainda passa longe do esperado, especialmente diante da grande procura. O índice de medo do desemprego, medido desde 1996 pelo Ibope e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), chegou ao seu pico no final do primeiro semestre do ano. O indicador, que vai de 0 a 100, registrou 67,9 pontos.

Mercado saturado

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o aumento do desemprego foi maior entre os jovens do que em outras faixas da população. No primeiro semestre do ano, a taxa chegou a 28,1% na faixa etária de 18 a 24 anos e 43,6% entre 14 a 17 anos. O estudo, que faz parte da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, mostra que, apesar do recuo no número de postos fechados, que caiu de 13,1% para 12,4% no trimestre encerrado em junho, o desemprego ainda atinge, no total, 13 milhões de brasileiros.

Além disso, o levantamento também registrou o maior índice de pessoas fora da força de trabalho (que não trabalham nem procuram) desde o início da série histórica do IBGE, em 2012. 65,6 milhões de brasileiros integram o grupo, composto por donas de casa, aposentados, jovens, estudantes, e pessoas que deixaram de ter disponibilidade ou que desistiram de procurar um emprego formal. Diante desse cenário negativo, os jovens buscam alternativas para não ficarem à margem do mercado, por isso, o estágio acaba se mostrando uma opção atraente a esse público, que geralmente cursa o ensino médio ou a graduação.

Programas de estágio

Para Mavichian, essa situação não é exclusividade do Brasil: “Em países que contabilizam o valor das verbas rescisórias pelo tempo de serviço prestado à empresa, é comum que os cortes cheguem primeiro na mão de obra mais jovem, afinal essa demissão é mais barata do que a de um veterano. Isso diminui o ônus patronal. E o mesmo ocorre com as contratações, pois os jovens têm pouca ou nenhuma experiência profissional, e, necessariamente, precisam ser treinados pelas empresas, o que gera custo. Por isso o empregador tende a descartar esse grupo do quadro de colaboradores”. Já no estágio, o diretor da recrutadora explica que isso não é um impedimento.

Perfil do estagiário no Brasil

60% dos jovens buscam um estágio

4% jovens buscam uma vaga formal de trabalho

39% dos estagiários buscam a efetivação

37% dos estagiários buscam outro estágio

24% dos estagiários têm por prioridade encontrar um emprego formal

35% dos estagiários que esperam ser efetivados buscam uma promoção

59% dos estagiários recebe bolsa auxílio acima de R$ 1.200

34% dos estudantes querem ter mais experiência antes de buscarem uma vaga formal

28,1% é a taxa de desemprego na faixa etária de 18 a 24 anos

43,6% é taxa de desemprego na faixa etária de 14 a 17 anos

13 milhões de brasileiros estão desempregados