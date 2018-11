Jucá lamenta derrota, mas afirma que ganhar ou perder faz parte da eleição

Folhapress

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O senador Romero Jucá (MDB-RR) lamentou em vídeo divulgado nas redes sociais sua derrota na eleição por uma vaga no Senado a partir de 2019.

No vídeo, Jucá, presidente nacional do partido, disse que foi alvo de ataques, mas desejou sorte aos eleitos e afirmou que seguirá trabalhando por Roraima.

"Ontem, com o resultado das eleições, infelizmente, por 434 votos, nós não entramos no Senado. Essa é uma decisão soberana da população, eu respeito, apesar de saber que muitos ataques, muitas agressões, muitas mentiras fizeram com que eu tivesse essa condição de perder votos", afirmou.

Jucá foi o terceiro colocado na disputa. Obteve 84.940 votos, 17,34% do total, ante os 85.366 de Mecias de Jesus (PRB), que ficou na segunda posição, com 17,43% dos votos válidos.

Chico Rodrigues (DEM) foi o mais bem votado, com 22,76% (111.466, no total).

"Nós temos de levantar a cabeça, ganhar ou perder faz parte de eleição. A vida continua, e até fevereiro continuo senador, portanto trabalhando por Roraima", afirmou Jucá.