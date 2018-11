Jucá vai para as ruas e é alvo de críticas de rivais políticos em Roraima

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Romero Jucá (MDB-RR), candidato à reeleição, tem feito nos últimos dias campanhas em cidades de Roraima que geraram críticas de adversários políticos.

É o caso de Telmário Mota (PTB), também senador (afastado) e candidato ao governo do estado, que postou vídeo em redes sociais contra Jucá, dizendo que não adianta ele usar cocar, montar cavalo ou ir a forrós.

"Se a eleição fosse hoje, Jucá não mais seria reeleito", diz Telmário em trecho do vídeo.

Pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira (5) mostra Jucá com 17% das intenções de votos válidos, dividindo tecnicamente a liderança com outros três candidatos: Mecias de Jesus (PRB), também com 17%, Angela Portela (PDT), com 18%, e Chico Rodrigues (DEM), com 20%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Também em redes sociais, estão sendo postadas imagens do emedebista pedindo votos em semáforos de Boa Vista.