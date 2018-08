Juiz determina que Angelia Jolie permita visitas mais frequentes de Brad Pitt aos filhos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A briga judicial entre os atores Brad Pitt e Angelina Jolie está longe do fim. Um juiz determinou que a atriz deve permitir que o ex-marido visite seus seis filhos com mais frequência. A informação é do site de notícias americano Page Six.

Ainda não há uma decisão final sobre a guarda das crianças, mas até lá, Angelina deve permitir que Pitt tenha mais contato com os filhos. A atriz deu ao ex-marido quatro horas de custódia em dias úteis e 12 horas nos finais de semana e feriados. O próximo julgamento envolvendo o caso está marcado para o dia 21 de agosto.

Segundo o site americano TMZ, Angelina Jolie não está impedindo que Pitt veja as crianças, mas também não faz esforços para manter a família unida. Jolie teria certa influência sobre as crianças e isso pode estar interferindo no relacionamento de Pitt com os filhos, segundo o site. Há notícias de que, principalmente os três meninos, não tem vontade de ver o pai.

O juiz do divórcio criticou Angelina por não permitir que as crianças tenham um contato saudável com os filhos. Já há uma decisão que permitiu Brad de ligar ou mandar mensagens de texto aos filhos a qualquer hora. Todas as crianças vivem com a mãe em Los Angeles, também por ordem judicial, para que possam ficar mais próximas ao pai.

BRIGA POR PENSÃO

O ex-casal também ainda não entrou em acordo em relação à pensão paga por Brad Pitt aos filhos. Angelina fez uma reclamação formal de que o ator não estaria pagando toda a pensão devida.

Brad Pitt reagiu, e os advogados do ator entraram com um documento em uma corte de Los Angeles argumentando que Pitt pagou mais de US$ 1,3 milhão (cerca de R$ 4,9 milhões) em pensão aos filhos nos últimos dois anos, além de emprestar US$ 8 milhões (cerca de R$ 30 milhões) para a compra da casa onde Jolie vive com as seis crianças, segundo o site TMZ, que diz ter tido acesso aos papéis.

Os advogados de Pitt dizem que a atriz está usando truques para manipular a imprensa a seu favor e que apresenta documentos na corte como um esforço "calculado para aumentar o conflito". Segundo eles, Pitt paga em dia a pensão e Jolie sabe disso.

A advogada da atriz, Samantha Bley DeJean, apresentou à Corte Superior de Los Angeles uma reclamação de que Pitt "não deu nenhuma contribuição significativa em pensão" e alegando que Jolie pretende pedir uma ordem judicial para que o ex-marido pague os valores que deve nesse período.