Juiz manda Tony Garcia entregar aparelhos que usou para gravar Richa e aliados

Narley Resende

O juiz Fernando Fischer, da 13ª Vara Criminal de Curitiba, determinou que o ex-deputado Tony Garcia, delator da Operação Rádio Patrulha, entregue em 24 horas os aparelhos que utilizou para gravar conversas anexadas ao acorde de delação premiada homologado em agosto. O magistrado atendeu a pedido da defesa do ex-secretário de Infraestrutura, Pepe Richa, irmão do ex-governador Beto Richa (PSDB), candidato ao Senado.

Na decisão, o juiz afirmou que é necessário preservar os dispositivos. "Considerando a necessidade de se preservar a integridade dos dispositivos eletrônicos utilizados para realização das captações das conversas que instruem os autos, entendo pertinente o seu depósito em Juízo", afirmou. (Veja a íntegra da decisão)

No mesmo despacho, Fernando Ficsher também autorizou o depósito em conta judicial de um cheque entregue por advogados do empresário Celso Frare – dono da Ouro verde e preso na Operação Rádio Patrulha, no dia 11 de setembro – que foi apresentaado na última sexta-feira (14). O cheque de R$ 917 mil seria referente ao valor a ser devolvido aos cofres públicos por irregularidades por ele praticadas no programa Patrulha do Campo.

O juiz deixou de analisar os pedidos de revogação de prisão dos investigados, em razão da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que já liberou Beto Richa e os outros 13 presos no fim de semana.