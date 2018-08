Juiz diz haver evidências para processar mulheres por morte de meio-irmão de Kim Jong-un

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O julgamento das duas mulheres acusadas pelo assassinato, no ano passado, do meio-irmão do ditador norte-coreano, Kim Jong-un vai prosseguir após um juiz da Malásia determinar que há evidências suficientes,.

Depois de ouvir as alegações da Promotoria, o tribunal de Shah Alam, perto de Kuala Lumpur, capital malaia, considerou as provas apresentadas contra a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Thi Huong suficientes para apoiar a acusação de homicídio com premeditação, afirmou o presidente da corte, Azmi Ariffin.

Na audiência anterior, em junho, o juiz informou que anunciaria uma decisão em 16 de agosto, que poderia ser a absolvição ou a continuidade do julgamento para permitir que as acusadas apresentem uma defesa diante as acusações.

O meio-irmão de Kim Jong-un foi assassinado em 13 de fevereiro de 2017 no aeroporto de Kuala Lumpur por duas mulheres que jogaram no rosto da vítima a substância neurotóxica VX, uma versão letal do gás sarin, considerado uma arma de destruição em massa. Kim Jong-nam morreu poucos minutos depois do ataque.

As duas acusadas negam qualquer intenção de matar Kim Jong-nam e alegam que foram contratadas para participar no que acreditavam que era um programa de TV de "pegadinhas", mas que foram enganadas e envolvidas em um complô de agentes norte-coreanos.