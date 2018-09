Juiz diz que promotor de ação contra Alckmin violou sigilo de prova

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça de São Paulo decidiu nesta terça (25) que provas que estão na ação de improbidade em que o candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) é acusado de ter recebido via caixa dois R$ 9,9 milhões da Odebrecht, em valores atualizados, devem permanecer sob sigilo.

A decisão é do juiz Alberto Alonso Munhoz, da 13ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo.

Ele mandou retirar do processo as delações da Odebrecht que serviram como prova à acusação. Segundo Munhoz, o relato dos executivos que apontam ter dado dinheiro a Alckmin por meio de caixa dois na campanha de 2014 "permanecerá impresso em cartório, até o levantamento do segredo de Justiça na Justiça Eleitoral".

O promotor que propôs a ação, Ricardo Manuel Castro, não poderia ter divulgado os relatos porque ele usou delações que estão na Justiça Eleitoral ainda sob segredo. Mas ele deu "ampla publicidade" ao caso, segundo o juiz eleitoral Francisco Carlos Inouye Shintate, que apontou a violação para o juiz da Fazenda Pública.

Segundo a lei das delações, os relatos dos delatores só deixam de ser sigilosos quando a Justiça receber a denúncia, o que não ocorreu ainda na esfera eleitoral neste caso. O objetivo desse artigo da lei é preservar o sigilo das delações para não atrapalhar as investigações.