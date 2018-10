Juiz é baleado em fórum de MT por homem acusado de homicídio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Carlos Eduardo de Moraes e Silva, titular da segunda vara de Vila Rica, na região nordeste de Mato Grosso, foi baleado na tarde da segunda (1) enquanto realizada um atendimento no fórum da cidade. O autor do disparo, Domigos Barros de Sá, era réu num processo de homicídio -acusado de ter atirado nas costas de outra pessoa e a esfaqueado por disputas de terras.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT), por volta das 15h o juiz havia terminado uma audiência de custódia quando o agressor entrou em sua sala acompanhado por seu advogado. Na sequência Sá teria iniciado uma discussão com um promotor de justiça.

Segundo testemunhas que estavam no local, o homem sacou uma arma que mantinha escondida e ameaçou o servidor público. Moraes e Silva interveio para tentar apartar a briga e acabou baleado no ombro esquerdo.

Um policial que estava no fórum pediu para que o réu largasse a arma, mas como não obteve sucesso, atirou contra ele, que não resistiu ao ferimento e morreu no local.

O juiz foi encaminhado a um hospital da região e, com o quadro estabilizado, foi transferido para uma unidade hospitalar em Palmas (TO), a 480 km de distância de Vila Rica, unidade mais próxima que realizaria a cirurgia para retirada do projétil. Ele passa bem e deveria retornar ao estado ainda nesta terça-feira (02).

O desembargador Rui Ramos Ribeiro, que preside o TR-MT foi para a cidade acompanhar o caso e disse que avaliará quais medidas deverão ser tomadas.

Em nota, o tribunal afirmou que a integridade física dos magistrados, servidores, operadores do Direito e usuários da Justiça é uma preocupação do Poder Judiciário do estado, que busca aperfeiçoar o sistema de segurança em todas as suas unidades.