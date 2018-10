Juíza veta visita de Roger Waters a Lula na prisão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, indeferiu o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o músico britânico Roger Waters visitasse o ex-presidente na prisão.

A magistrada alegou "a visitação em ambiente carcerário, pela natureza que lhe é inerente, não se faz de forma improvisada, tampouco se submete exclusivamente à comodidade do executado e/ou visitante. Exige programação, fiscalização e controle, a fim de preservar-se a segurança e as atividades do local de custódia".

Os advogados pediam que Waters pudesse entrar na carceragem no fim de semana, já que fará show em Curitiba no sábado (27) e terá que deixar a cidade no domingo (28).

As visitas de amigos a Lula são permitidas apenas às quintas-feiras. A juíza não concordou em abrir uma exceção.