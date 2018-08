Julho deste ano foi o mais seco da história recente em Curitiba

Rodolfo Luis Kowalski

Curitiba se despediu recentemente de um dos meses mais secos de sua história. De acordo com informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), no mês passado a Capital registrou um acumulado de chuva de apenas 2,8 milímetros, o menor nível de precipitação para julho de toda a série histórica da instituição, iniciada em 1997. Além disso, em apenas um dia no último mês houve ocorrência de chuva na cidade e foi justamente no último dia de julho, ou seja, o dia 31.

O cenário apresentado pelo Simepar é um pouco menos drástico do que aponta o Climatempo. Com base em informações da Estação automática do Instituto Nacional de Meteorologia em Curitiba, a instituição apontou que o total de chuva acumulado nos 31 dias de julho foi de apenas 0,2 mm. De tão baixo que é o valor, o Climatempo destacou que nem chuva pode ser considerado, mas apenas chuviscos.

A média de chuva normal para julho, ainda de acordo com o Climatempo, é de aproximadamente 108 mm. Ou seja, no mês passado teria chovido 540 vezes menos do que o normal. Nâo à toa, este foi o menor acumulado de chuva para um julho desde 1961. Os piores julhos, com totais de chuva abaixo de 10 mm, foram o de 2017, com 7,8 mm, e o de 1968, com 7,1 mm acumulados.

De acordo com a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar, o clima seco ao longo do mês passado foi reflexo da manutenção de uma massa de ar instável que afetou não apenas o Paraná, mas também diversos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, como São Paulo e Mato Grosso do Sul.

“O sistema impedia o avanço de frentes frias e por isso elas não chegavam até nós, apenas até Santa Catarina. Quando saiu essa massa de ar, aí choveu porque rompeu com essa condição de bloqueio”, explica a meteorologista.

Por isso, o cenário deves ser um pouco diferente para o mês de agosto, que começa úmido e frio (além da seca, julho também teve a média de temperaturas máximas quase 3ºC acima do normal e a média das mínimas quase 2ºC acima do normal). Áreas de instabilidade devem avançar sobre o Paraná hoje e espera-se chuva moderada a forte até para Curitiba.

“Esse início de agosto já mostra o retorno das chuvas. Nos primeiros 10 dias do mês, pelo menos, a tendência é que oscile entre dias com chuva e dias sem chuva”, aponta Ana Beatriz, destacando, contudo, que o volume de chuvas ao longo do mês não deve ser grande. “Agosto, historicamente, registra o menor índice de precipitação, com média de 73 milímetros. A tendência é seguir isso. Pode mudar numa região ou outra, mas vai ficar perto desse valor ou até abaixo.”