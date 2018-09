Júlia Rabello e Thaynara OG protagonizam primeira série do GNT para Instagram

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma série sobre como escolhas podem ser tomadas de maneira leve e divertida. Esse é o mote de "A Arte da Escolha", a primeira série para Instagram produzida pela GNT em parceria com a Bauducco e protagonizada por Thaynara OG e Júlia Rabello.

O formato é vertical e os episódios curtos -tudo pensado para o público digital. No enredo, Júlia e Thaynara são amigas que se colocam em situações cômicas e que podem ser identificadas no cotidiano de muitas mulheres. No primeiro episódio, lançado nesta quinta às 19h, a escolha é entre uma balada com a amiga ou um encontro com o 'boy magia'.

Apesar de roteirizado, elas contam que tiveram certa liberdade na hora de atuar. "Deixaram a gente muito livre. Tinha um roteiro, mas era mais um direcionamento porque podíamos improvisar. Acompanhar a Julia é que foi difícil porque ela é ligada no 220", disse Thaynara.

"Foi muito gostoso essa liberdade porque nós trabalhamos com a espontaneidade. Tem até algumas pérolas [risos]. Mas ter essa flexibilidade imprime um pouco a nossa relação de amiga, de temperatura de humor, que combinam muito", completou Júlia.

Ao todo, são cinco episódios, lançados diretamente no IGTV do GNT todas as quintas, às 19h. As cenas foram gravadas ao longo de dois dias. Algumas, elas contam, precisaram ser regravadas por conta do enquadramento -mais estreito no formato vertical. "Mas rendeu muito, a gente se divertiu fazendo. Ficou uma coisa um pouco nossa, meio que os nossos próprios personagens e isso vai deixar ainda mais próximo do público", disse a influenciadora digital.

A intenção é ganhar curtidas, comentários e compartilhamentos. Júlia Rabello, que apresenta também o "Que Marravilha! Aula de Cozinha" no GNT, acredita que diversos fatores, incluindo temas como Terapia x Astrologia, vão divertir o público.

"O formato, a linguagem que usamos, todo o conjunto caminha para esse lugar. No cinema, existiam as musas, na TV têm as grandes estrelas e com a tecnologia, as coisas vão vindo para dentro de casa, as estrelas ficando mais próximas de nós", afirmou.

Ao longo dos episódios, os produtos da Bauducco aparecem em cenas cotidianas (chamadas na publicidade de "product placement"). Segundo André Britto, diretor de marketing da marca, a intenção era produzir um conteúdo divertido que não fosse exclusivamente publicitário. "Queríamos fazer algo que parecesse verdadeiro", disse ele.