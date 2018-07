Julia Roberts é uma assistente social cercada de mistérios em trailer de 'Homecoming'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta-feira (20), o serviço de streaming Amazon Prime divulgou o primeiro trailer de "Homecoming", série original estrelada por Julia Roberts e dirigida por Sam Esmail, de "Mr. Robot".

Com apenas um minuto, o vídeo mostra as primeiras imagens da atriz de "Uma Linda Mulher" e "O Casamento do Meu Melhor Amigo" como a assistente social Heidi Bergman.

Após anos dedicados a ajudar soldados americanos a voltar à vida civil numa instalação secreta do governo, Heidi largou tudo para ser garçonete numa pequena cidade. Quando o Departamento de Defesa a procura para pedir explicações sobre os motivos que a levaram a trocar de emprego, a ex-assistente social percebe que há muitas histórias por debaixo dos panos.

O thriller político estrelado por Roberts foi inspirado num podcast homônimo da Gimlet Media, uma produtora americana de podcasts narrativos. Lançado em 2017, o podcast "Homecoming" logo chamou a atenção de produtores de TV. Assim que conseguiu os direitos de produção, a Amazon Prime encomendou aos roteiristas duas temporadas da série.

Com episódios de 30 minutos, "Homecoming" estreia em 2 de novembro, exclusivamente na Amazon Prime.