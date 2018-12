Juliana Paes comemora regressão de problema nas cordas vocais e não precisará de cirurgia

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Juliana Paes, 39, que foi diagnosticada com um cisto nas cordas vocais, disse que está tudo sob controle e que o caso não requer cirurgia.

"Graças a Deus o quadro regrediu drasticamente. Isso é mais uma coisa que tenho a comemorar nesta virada de ano. Não vou precisar de intervenção cirúrgica. Vou dar continuidade aos meus exercícios [de fonoerapia]. Está tudo sob controle", disse em entrevista ao F5, da Folha de S.Paulo.

A atriz ressalta que todo ator precisa zelar pela voz e que ela tem seus cuidados básicos com as cordas vocais. "Mas não é nada além do normal, como eu precisei ficar há um ou dois meses atrás."

Na noite desta quinta (13), Paes recebeu a faixa de musa do Carnaval 2019 do Camarote Club Arpoador, que estará pelo segundo ano consecutivo na Marquês de Sapucaí, no Rio.

"Depois de tanto tempo de carreira e de avenida, com tantas meninas maravilhosas, ainda assim ser considerada uma musa me deixa muito lisonjeada e feliz. Fico toda prosa", disse, na ocasião.

A atriz afirmou ainda que é um desafio se manter interessante e presente, para criar um lugar cativo no coração do público como musa.

"Quando você ganha esses títulos, isso é inerente ao tempo. Vão passar mais dez anos e eles vão ficar comigo, porque tem a ver com o coração, e não com estética. Isso para mim não tem preço. Isso não se compra. Se conquista."

A relações públicas Gis de Oliveira, responsável pela lista de convidados do Camarote Club Arpoador, elencou as características dos artistas convidados: "Nosso camarote é exclusivo, preocupado em fazer uma boa entrega para quem está vivendo a experiência do Carnaval, tanto em relação a conforto quanto a qualidade. Então a lista é bem selecionada mesmo. Temos nomes grandes, que são família, que se preocupam com saúde, que pensam em alegria, diversão, que não são vistos em confusão e nem em qualquer festa."

Ela adiantou ao F5 que haverá uma celebridade internacional da moda no local. O camarote também inovou criando o posto de musa influencer, que ficou com Bianca Andrade, 24, mais conhecida como Boca Rosa.

SUPERPRODUÇÃO

Rainha de bateria da Grande Rio, Juliana Paes participou do clipe do samba-enredo da agremiação, que foi gravado na noite desta quarta (12).

Segundo ela, a Kondzilla -uma das maiores produtoras de videoclipes de funk- não poupou esforços e fez um trabalho homérico.

"Foi o maior barato. Uma superprodução. Achei que seria uma coisa menorzinha, mas a Kondzilla não deixa barato. Foi lindo. Desci de uma Ferrari, toda poderosa [risos]. Teve a participação de um pequeno grupo de cada setor da comunidade. Tinha baianas, passistas, bateria, eu e David dando aquela puxada, cantores... Acho que vai ficar demais", contou a atriz, que virá fantasiada de uma ave rara no dia do desfile.

A ex-mulher do cantor Wesley Safadão, Mileide Mihaile, 29, que é musa da Grande Rio, também participou do clipe. Na internet, surgiram rumores de que Juliana Paes tivesse evitado Mihaile.

Questionada pela imprensa sobre o boato, Paes o desmentiu: "Não estou sabendo de nada gente, desculpa. Ela não estava na quarta-feira na Sapucaí. Acho que estive com ela sim, nos ensaios da Grande Rio".

FIM DE ANO ANIMADO

Nos próximos dias, Juliana Paes fará uma viagem com o marido, Dudu Baptista, 40. Depois, passará as festas de fim de ano com a família toda.

"Eu sempre passo o natal com a minha família. Esse ano vamos para o sítio. Nosso natal é estilo família bugiganga. É o natal tradicional de toda família brasileira. Cada um leva um prato. Eu fiquei encarregada do cuscuz esse ano. Tem o famoso amigo oculto e fica aquela briga para ver quem vai comer antes da meia noite ou depois. É bem animado", conta.

Em janeiro, o casal viaja com os filhos Pedro, 7, e Antônio, 5, para Orlando, na Flórida (EUA).