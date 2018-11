Juliana Paes e Tatá Werneck se beijam em episódio de Lady Night

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Paes e Tatá Werneck deram um beijaço durante o segundo episódio de Lady Night, que vai ao ar nesta terça (13), no Multishow. A cena figurará no quadro Desculpa, Só Quero te Beijar, no qual a apresentadora tenta seduzir a entrevistada. Após o beijo, ao som da banda do programa, a humorista grita "língua, não!" e deixa o palco.

Paes também é o destaque da próxima edição da Top Magazine. À publicação, ela conta que se prepara para começar a gravar uma minissérie em janeiro e que precisou declinar o convite para apresentar o programa "Os Melhores Anos de Nossas Vidas" devido a um problema nas cordas vocais. "Estou com essa voz rouquinha [risos]. A Bibi exigiu muito de mim e, agora, segundo médicos, preciso de repouso."

Durante a entrevista, Juliana disse não se cansar de ser sexy. "Nunca vivi acreditando nisso como a minha primeira realidade. Esse rótulo não é nem uma bandeira nem um fardo para mim, só mais uma das coisas que eu posso ser", disse.

Para ela, não é possível uma pessoa se tornar uma estrela se não tiver uma preocupação genuína com o outro. "Não acredito em bons atores que não saibam exercitar a empatia, em gente que passa e não dá bom dia", disse. "Ser bom ator é ser uma boa pessoa, não dá para fingir. Esse status que me dão tem a ver com isso. Não sou perfeita, nem santa, mas tenho muito prazer em conversar, sorrir e falar com as pessoas."

A atriz também falou sobre sua relação com os filhos, disse que eles não terão celular "tão cedo" e que tem mudado suas atitudes para dar bom exemplo a eles. "Outro dia ouvi que os filhos não fazem o que você diz e sim o que você faz. Então, se está o tempo todo no celular, eles vão querer ficar também. Eu mudei algumas coisas, agora leio antes deles dormirem e vou responder meus e-mails depois."