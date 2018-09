Juliana Paes revela cistos nas cordas vocais após se afastar de novo programa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliana Paes, 39, acalmou os fãs na tarde desta quarta-feira (12) após ter pedido afastamento do programa que apresentaria a partir de outubro na Globo para cuidar da saúde. A atriz explicou que o problema está em suas cordas vocais, onde teriam sido encontrados dois cistos.

"Quando a gente fala de saúde todo mundo fica preocupado, mas não é nada grave. Se trata da minha saúde vocal. Eu descobri dois cistos nas minhas cordas vocais, é o que está me deixando com esse tom mais baixo. Então, depois de reuniões com otorrino e fono, chegamos a conclusão de que preciso de repouso vocal", afirmou.

A atriz também avaliou que o problema pode ter sido causado pelo excesso de trabalho e destacou a personagem Bibi, de "A Força do Querer". "Além dos cistos tem um pouco de rouquidão, um pouco de edema. Tudo isso devido ao excesso de trabalho. A Bibi tem a ver com isso, eu gritava muito, além de um pouco de estresse".

Paes estava confirmada até então para comandar, ao lado de Lázaro Ramos, o programa Os Melhores Anos de Nossas Vidas, que terá disputas entre pessoas de décadas distintas. Um novo nome agora deverá ser escolhido para o lugar da atriz.

Ela afirma ter ficado triste e até chorado com o afastamento do programa, mas salientou que sua prioridade é a dramaturgia e, por isso, precisa se cuidar para novos projetos que já tem em vista para 2019. Ela também está reservada para a minissérie "O Anjo de Hamburgo".