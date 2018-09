Juliana Paes se destaca em festa de aniversário da Grande Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ainda faltam alguns meses para o Carnaval, mas, para pessoas como Juliana Paes, a festa de Momo é mais um estado de espírito do que uma data comemorativa.

Neste sábado (22), a atriz foi até a quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, para participar da festa de aniversário e de lançamento do samba-enredo da agremiação para o Carnaval de 2019.

Vestindo um look vermelho curto e cheio de transparências, Juliana, que é a rainha da bateria da escola, assistiu a um show de Zeca Pagodinho e, claro, sambou demais.

A atriz falou com o público, relatando alegria pela presença na festa.

"Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma lisonja muito grande estar comemorando essa data com vocês, 30 anos da Grande Rio, a festa é de vocês", disse Juliana.

A atriz ainda avisou aos presentes que não podia gritar, uma vez que foi diagnosticada com um cisto nas cordas vocais no começo do mês.

Em 2019, a Grande Rio apresentará o samba-enredo "Quem nunca...? Que atire a Primeira Pedra", de Renato e Márcia Lage, que aborda os maus hábitos.