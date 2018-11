Juliana Paes será mãe de Agatha Moreira em trama de Carrasco, diz colunista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Personagem de destaque em "Orgulho e Paixão", Agatha Moreira está escalada para a próxima novela de Walcyr Carrasco, com nome provisório de "Dias Felizes". A atriz será uma vilã, filha da personagem de Juliana Paes. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, as duas não terão uma boa relação.

O folhetim, cotado para substituir "O Sétimo Guardião" na faixa das 21h em 2019, tem a direção artística de Amora Mautner. Essa será a segunda novela do autor no período de um ano, uma vez que ele também assinou "O Outro Lado do Paraíso".

A escalação do elenco também está gerando intriga entre os autores da emissora. José de Abreu, escalado para a novela "Orfãos da Terra", também foi convidado por Carrasco para a próxima novela das nove.

Além deles, Paolla Oliveira, Reinaldo Gianecchini, Nívea Maria, Sérgio Guizé, Bianca Bin, Nathalia Dill, Monica Iozzi e Deborah Evelyn são alguns nomes cotados para "Dias Felizes".