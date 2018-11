Julie Andrews dará voz a poderosa criatura marinha no novo filme do super-herói Aquaman

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Julie Andrews, 83, voltará às telas do cinema nesse final de ano no filme "Aquaman". Segundo a produção do filme, ela dará voz a Karathen, uma poderosa criatura marinha que ajudará a manter a paz entre Atlântida e o povo da terra.

"Queríamos que a Karathen tivesse a voz de uma atriz britânica clássica, embora um pouco alterada digitalmente", disse Peter Safran, produtor do filme à revista Entertainment Weekly. "Quando descobrimos que Julie estava interessada, disponível e empolgada para fazer isso, escalá-la era algo óbvio", concluiu ele.

A atriz, famosas por seus papeis em "Mary Poppins" e "A Noviça Rebelde", tem feito vários trabalho de dublagem nos últimos tempos, como nas animações "Shrek" e "Meu Malvado Favorito". Ela, porém, não aparece na tela desde a comédia "O Fada do Dente", de 2010, com Dwayne Johnson.

Dirigido por James Wan, "Aquaman" deve estrear em 13 de dezembro. Além de Jason Momoa no papel principal, também estão na produção nomes como Amber Haerd, Nicole Kidman, Dolph Lundgren e Patrick Wilson.

Curiosamente, o filme que lançou Julie Andrews no cinema também volta aos cinemas neste final de ano. "O Retorno de Mary Poppins" estreia também no próximo mês, com Emily Blunt no papel principal. Andrews havia feito a personagem em 1964, o que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz no ano seguinte.