Junior Barranquilla já está em Curitiba para final da Copa Sul-Americana

Redação Bem Paraná

Adversário do Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana, o elenco do Junior Barranquilla, da Colômbia, já está em Curitiba para a decisão continental, que acontece na próxima quarta-feira, às 21h45, na Arena da Baixada. Como a partida no Estádio Metropolitano de Barranquilla terminou empatada em 1 a 1, qualquer empate leva o confronto para os pênaltis, já que na final não há o critério do gol fora de casa para desempate.

A delegação do Junior deixou a Colômbia logo após a goleada por 4 a 1 contra o Independiente Medellín, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Colombiano. Foram cerca de sete horas de viagem até o desembarque no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, no começo da tarde de hoje.

Vinte jogadores foram relacionados pelo técnico Julio Comesanã para a decisão na Arena. As principais novidades são os retornos do lateral-esquerdo Fuente e do atacante Téo Gutiérrez, que haviam cumprido suspensão automática no jogo de ida. O atacante, inclusive, marcou o terceiro gol da goleada de ontem.