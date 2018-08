Junno Andrade ganha viagem surpresa de lua de mel de Xuxa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel, 55, preparou uma viagem surpresa para o marido Junno Andrade, 55. O ator e cantor contou na madrugada desta sexta (10) sobre as férias e o destino misterioso em suas redes sociais.

"Partiu férias com gostinho de lua de mel, sem saber o destino, porque ela quer fazer surpresa", disse ele. "Mas deve ser longe porque são 15 horas de viagem e estão falando meio 'habib' aqui na aeronave", brincou.

Xuxa e Junno estão juntos desde 2013 e estão aproveitando o quinto ano de união para renovar a relação. No começo do ano, ambos decidiram começar "uma nova vida", tornando-se adeptos do veganismo. Eles também fizeram tatuagens iguais e trocam declarações em suas redes sociais.

"Só sei que vou... aonde houver sol e meu amor. Xuxa Meneghel, te amo! Bora andar de mãos dadas por aí! (sic)", continuou ele na imagem compartilhada em seu Instagram.