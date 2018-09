Jurado do Bake Off, Olivier Anquier diz que brasileiro exagera no açúcar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim que começou a fazer parte do programa "Bake Off - Mão na Massa" (SBT), o apresentador Olivier Anquier criticou o uso exagerado do açúcar e do leite condensado por parte dos brasileiros. O hábito, segundo ele, vicia e destrói o paladar, que fica insensível aos sabores reais de frutas e de outros alimentos.

"O brasileiro é uma abelha. Além dos danos que o excesso de açúcar pode causar à saúde, esse costume também provoca insensibilidade gustativa", diz o chef francês.

A nutricionista Ana Bombonatto, que passou pelo programa Hell's Kitchen (SBT), lembra que o açúcar tradicional é refinado. "Não é natural, já que é feito a partir de um processo de industrialização. E não tem nutrientes, só calorias. Acontece que é um produto barato, por isso se popularizou rápido", afirma Ana.

E o ingrediente ainda vicia. Não à toa, quem gosta de açúcar tem dificuldade de parar de consumi-lo. "Se a pessoa só come açúcar, o corpo passa a desejar essa substância, e não o alimento naturalmente puro e saudável. Para isso, o ideal é reeducar o paladar aos poucos. Assim, poderá novamente sentir e apreciar o sabor de outros alimentos naturais. O corpo humano precisa de gorduras, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais, mas não de açúcar processado", afirma Lívia Nogueira, nutricionista do Oba Hortifruti.

Pelo próprio sabor da fruta, uma goiabada ou bananada, por exemplo, já bastaria para satisfazer a vontade de comer doce, segundo Bianca Almeida, coordenadora de pesquisa, desenvolvimento e qualidade da Flormel, marca de alimentos.

"Para mudar o paladar é preciso ter força de vontade. É ir tirando o açúcar do café aos poucos e reduzindo a quantidade do ingrediente nas receitas. Não é sempre fácil, pois a ingestão de açúcar causa euforia e de fato vicia."

Muitos benefícios podem ser sentidos com essa mudança de comportamento. "Além de ter uma alimentação mais rica, a pessoa vai diversificar o cardápio", afirma Bianca. Receitas com chocolate 80% cacau, tâmaras ou mel são ideias de ingestão de açúcar na forma natural.

As papilas gustativas da língua são divididas para sentir cada sabor. "Toda ela é capaz de sentir o doce ou o salgado, mas há partes que são mais sensíveis", explica Fausto Nakandakari, otorrinolaringologista do Hospital Sírio-Libanês. A língua acaba sendo mais voltada ao doce, segundo Bianca. "A pontinha é a primeira a receber o alimento, e ela é mais sensível ao doce."

Além de frutas e mel, há outros ingredientes que podem servir como adoçantes naturais. "O açúcar de coco e o melado de cana, por exemplo, adoçam e têm nutrientes que agregam à alimentação", afirma Ana.