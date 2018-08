Júri condena a 14 anos de prisão homem acusado de matar morador de rua no Xaxim

Redação Bem Paraná

O 2º Tribunal do Júri de Curitiba condenou a 14 anos de reclusão em regime fechado homem acusado por homicídio duplamente qualificado de pessoa que vivia em situação de rua na capital paranaense. O julgamento ocorreu nesta quinta (1).

O crime ocorreu na madrugada do dia 11 de maio deste ano, na Rua Omar Raymundo Picheth, no bairro Xaxim, quando o réu se aproximou da vítima, que tinha 55 anos e dormia embaixo de uma marquise, passando a agredi-la sem qualquer motivo justificado. O crime foi gravado por câmeras de segurança.



Aos jurados, o Ministério Público sustentou que o réu agiu com absoluta frieza na execução do crime, não demonstrando qualquer arrependimento pelo ato. O Conselho de Sentença acatou as qualificadoras de emprego de meio cruel e com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Outro caso – O caso soma-se a outros que resultaram na condenação de acusados pela morte de pessoas que vivem em situação de rua. Em outubro do ano passado, por exemplo, outro homem acusado pelo homicídio de uma mulher que vivia em situação de rua, também em Curitiba, foi levado a julgamento e condenado a 20 anos e 3 meses de reclusão. Nesse caso, a vítima vivia nas ruas havia aproximadamente um ano e passava as noites na Praça Osório (local do crime), acompanhada de seu marido.