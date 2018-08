Justiça aceita denúncia contra 19 investigados na Operação Container

Redação Bem Paraná

A Vara Criminal de Laranjeiras do Sul, no Centro-Sul do estado, aceitou nesta sexta-feira (10) denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná contra 19 pessoas envolvidas em organização criminosa investigada no âmbito da Operação Container por fraudes em licitações de coleta e destinação do lixo em diversas cidades paranaenses.

Na decisão, além de receber a denúncia, o Juízo acatou pedido feito pelo MPPR em que foi requerida a publicidade dos documentos relacionados ao processo penal da operação. Ao conferir nível de acesso público aos autos, a Justiça reconheceu o argumento apresentado pelos núcleos de Guarapuava do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) de que “inexiste direito à intimidade de cometer crimes”.

Além disso, a Justiça determinou o afastamento do cargo de um servidor do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) acusado de fazer parte da organização criminosa.