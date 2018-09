Justiça anula eleição do Vasco e determina nova convocação para votação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A juíza Glória Heloiza Lima da Silva, da 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decretou a anulação da eleição do Vasco ocorrida em novembro do ano passado e determinou a convocação de uma nova votação para o Conselho Deliberativo dia 8 de dezembro, com o pleito para eleger o presidente no dia 17 de dezembro. A decisão cabe recurso.

A juíza concluiu que ocorreram fraudes no processo eleitoral não só na urna 7, que já havia ficado sub-judice, como em outras.

Na semana passada, a Polícia Civil teve a mesma conclusão e encaminhou o inquérito para o juizado. Os documentos também foram anexados no processo do advogado Alan Belaciano, ligado ao grupo "Sempre Vasco", do ex-candidato de oposição Julio Brant.

Após os votos da urna 7 serem anulados com a suspeita de irregularidades entre os sócios dela, a chapa formada por Julio Brant e Alexandre Campello ficou em primeiro lugar na eleição dia 7 de novembro, com Eurico Miranda em segundo.

Os vencedores indicaram 120 conselheiros e os segundos colocados, mais 30. Estes se juntaram a outros 150 conselheiros natos que formaram um pleito interno do Conselho Deliberativo para eleger o novo presidente do clube.

No dia da reunião exclusiva, porém, Campello decidiu romper com Brant e se aliar aos apoiadores de Eurico, o que lhe fez vencer a votação e se tornar o mandatário do próximo triênio.