Justiça anula leilão do Evangélico. Novo pregão acontece em setembro

Antonio Trajano

O leilão do Hospital Evangélico de Curitiba e da Faculdade Evangélica do Paraná, realizado no dia 17 de agosto, foi anulado pela Justiça. O juiz da 9ª Vara do Trabalho de Curitiba, Eduardo Milléo Baracat, decretou a nulidade do pregão, porque o consórcio vencedor não pagou os 20% do valor do negócio no prazo. Ao assinar o decreto o juiz também marcou um novo leilão, para o dia 28 de setembro.

No leilão, os bens móveis, imóveis, imateriais e das atividades econômicas do Hospital e da Faculdade foram vendidos por R$ 259 milhões. O consórcio vencedor arrematou o lote único por quase R$ 53 milhões a mais do que o valor mínimo estipulado (R$ 205.994.575,67). O pagamento pelos bens do hospital e da faculdade deveria ser realizado pelo consórcio de forma parcelada (sinal de 20% em até dois dias e mais 60 mensalidades).

O Hospital e a Fepar estão sob intervenção judicial há mais de quatro anos, a pedido do MPT-PR em ação civil pública. Esta medida foi adotada, entre outras razões, para garantir a regularização do pagamento dos funcionários e honorários médicos, recolhimento do FGTS e contribuições previdenciárias, entre outras.