Justiça apreende carros e obra de arte em casa de irmão de Ronaldinho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi realizada nesta quarta-feira (21) o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um imóvel de Roberto de Assis Moreira, irmão de Ronaldinho Gaúcho, em Porto Alegre, por dívida de mais de R$ 8,5 milhões referentes a processo de crime ambiental julgado há quase quatro anos.

O Ministério Público informou em nota que foram apreendidos três veículos de luxo e uma obra de arte do pintor André Berardo. "Além disso, foram arrolados diversos bens com valor econômico como televisores, mesas de snooker e pebolim, dentre outros", diz o comunicado.

Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto de Assis foram condenados em 2015 por crime ambiental por terem construído um trapiche e feito a canalização de um arroio em um sítio da família do jogador. A empresa Reno Construções e Incorporações Ltda. é a outra ré no caso.

No começo de novembro a Justiça havia determinado a apreensão dos passaportes de Ronaldinho e Assis em desenvolvimento da ação de cobrança judicial pelo mesmo caso de crime ambiental. Os dois, no entanto, não retornaram ainda para o Brasil. Eles cumprem compromissos comerciais em vários países. Em 9 de dezembro, o ex-jogador tem partida comemorativa marcada em evento com Denílson.

Em contato com a reportagem, o advogado de Ronaldinho e Assis, Sérgio Queiroz, afirmou que a ação se trata de formalidade e feita na casa de Roberto de Assis.

"Os veículo removidos para depósito do MP não são do Ronaldinho. A diligência foi contra o Roberto, irmão do Ronaldinho. Trata-se de processo antigo que cumpre formalidade de depósito dos bens que servem como garantia ao processo. Nós e o Ministério Público já estamos em contato para finalizar os processos definitivamente", disse.

Sobre a ordem de apreensão de passaporte de Ronaldinho e do irmão, Sérgio Queiroz afirmou que o processo também será finalizado nos próximos dias.